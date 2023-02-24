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Армія РФ масовано обстріляла Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки
Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора зранку, попередньо з ЗРК С-300, ворог завдав удару по адміністративній будівлі у смт Дворічна Куп‘янського району. 2 людей - чоловік і жінка отримали поранення.
Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, протягом дня ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали 2 жінки 54, 61 року та чоловік 43 років.
У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали 4 чоловіки 49, 68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.
Також у Куп'янську обстрілами зруйновано 4 житлові будинки. у районі пошкоджено будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
Зазначимо, протягом минулої доби, 22 лютого, ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах Харківщини.