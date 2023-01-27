Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину: загинули 2 людей

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог масовано обстрілював Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Двірічна та інші населені пункти", - зазначив Синєгубов.

Крім того, сьогодні о 6 ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих.

Також вчора у Дворічній Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік та жінка.

У смт Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років.

Очільник області також повідомив, що вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості.

Нагадаємо вночі 26 січня у Куп'янську зафіксовано "приліт" російської ракети С-300. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих, але пошкоджено особисте авто співробітника Нацполіції.