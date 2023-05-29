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Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак
Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини.  Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Там горіли 2 господарчі споруди.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнала жінка 73 років.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Фото 2 — Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак
Фото 3 — Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак
Фото 4 — Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак
Фото 5 — Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

"Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам на лінії зіткнення. Минулої доби ворог знову спробував вести наступальні дії в районі села Масютівка але зазнав невдачі", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні у селі Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.

 Також внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.

Автор:
Світлана Манько