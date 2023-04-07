Армія РФ продовжує тероризувати Харківщину: в ОВА показали наслідки ворожих обстрілів (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти.

Також сьогодні зранку окупанти знову обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. А вчора внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди.

За словами очільника області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, напередодні внаслідок обстрілів Куп'янська було пошкоджено приватне домогосподарство, а у селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.