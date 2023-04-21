Армія РФ продовжує тероризувати Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти області.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі.

Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та селу Кучерівка Куп'янського району.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, на Харківщині тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інші населені пункти. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок.