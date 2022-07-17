Армія РФ продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, зокрема — по навчальних закладах.

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Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 — у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає", - повідомив він.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу, інформація про постраждалих не надходила.

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості — на місці працюють рятувальники.

"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області! Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - підкреслив Кириленко.

За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.