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Армія РФ продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області
Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, зокрема — по навчальних закладах.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 — у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає", - повідомив він.
У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу, інформація про постраждалих не надходила.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості — на місці працюють рятувальники.
"Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області! Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - підкреслив Кириленко.
За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.