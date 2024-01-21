Армія РФ скинула авіабомбу на Вовчанськ та атакувала дронами Дніпропетровщину та Миколаївщину: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

У Харківській області вночі у неділю, 21 січня, армія країни-агресора РФ з мінометів обстріляла Вовчанськ, а зранку скинула на місто керовану авіабомбу. Окупанти минулої доби завдали 95 ударів по Запорізькій області, поранення зазнав мирний житель.

Росіяни 76 разів обстріляли Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Окупанти скинули авіабомбу на Вовчанськ

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.

Вночі ворог обстріляв с. Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід та приватний будинок.

Вночі окупанти з мінометів обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, а під ранок ворог вдарив по місту керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.

У Запорізькій області поранений мирний житель

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби військовослужбовці РФ завдали 95 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного, а також 26 БПЛА-атак по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Лугівському, Новоандріївці, Роботиному, Левадному й Полтавці.

По території Новодарівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Щербаків, Гуляйполя, Лобкового, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 62 артудари.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Гуляйполю поранення отримав 71-річний місцевий житель.

За добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків.

На Миколаївщині внаслідок атаки дронів пошкоджений житловий будинок

Вночі 21 січня у Снігурівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки російських БпЛА типу Shahed-131/136 були пошкоджені житловий будинок та літня кухня у приватному секторі, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, також сталося займання господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Крім того, артилерійських обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

Також артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами

Протягом ночі ворожа армія тричі атакувала Марганецьку громаду Нікопольського району. Окупанти спрямували два дрони-камікадзе та обстріляли з артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджені 5 житлових будинків, приватне підприємство, 2 господарські споруди, гараж, паркани та лінія електропередачі.

Через атаку залишилися без світла більше 11 тисяч домівок, але більшість уже підключені.