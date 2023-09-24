Армія РФ скинула боєприпаси з дрона на Дніпропетровщину: є постраждалий та руйнування

Ворог продовжує терор мирного населення Нікопольщини Дніпропетровської області. Вночі 24 вересня окупанти 6 разів вдарили по району з безпілотників та артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Декілька артобстрілів й скидання боєприпасів з БПЛА. Вночі ворог тероризував Нікопольщину за своєю злочинною схемою", - зазначив Лисак.

За його словами, через атаку з безпілотника постраждав житель Нікополя. 24-річний хлопець госпіталізований до лікарні у важкому стані.

У місті пошкоджені магазин та дитячий освітній заклад.

Крім того, двічі окупанти били з артилерії по Червоногригорівській громаді. Здійснили більше півтора десятка пострілів.

Пошкоджені 4 житлові будинки, 2 авто, 2 лінії електропередачі.

Гатили російські війська також по Мирівській та Покровській сільській громадах.

Наразі наслідки ворожих атак уточнюються.

Зауважимо, протягом дня 23 вересня Нікопольщина потерпала від російського терору. Окупанти завдавали ударів по цивільній інфраструктурі з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе, три п'ятиповерхівки та авто.

Нагадаємо, вночі 23 вересня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Повітряні Сили "приземлили" 12 "шахедів". Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.