Армія РФ трьома ракетами вдарила по Краматорську

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, використали три ракети. Загарбники влучили в одне з промислових підприємств.

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Про це 25 грудня в Facebook повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв", — розповів він.

Крім того, вдень 25 грудня окупанти завдавали численних ударів по Авдіївці. Місто було під ворожим вогнем цілий день. З ранку до вечора окупанти шість разів обстріляли Авдіївку з артилерії та "Градів" із запалювальними елементами. Внаслідок атаки міста жінка дістала поранення.

"Армія країни-терористки продовжує серію своїх злочинів на нашій землі. Детально все фіксуємо. Наші воїни дають їм достойну відсіч", - додав Кириленко.

Нагадаємо, 24 грудня протягом доби окупанти атакували 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.

До цього, 22 грудня, повідомлялося, що окупанти також обстрілували Часів Яр, Краматорськ та Курахове Донецької області. Тоді постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.