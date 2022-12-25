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Армія РФ трьома ракетами вдарила по Краматорську
Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, використали три ракети. Загарбники влучили в одне з промислових підприємств.
Про це 25 грудня в Facebook повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв", — розповів він.
Крім того, вдень 25 грудня окупанти завдавали численних ударів по Авдіївці. Місто було під ворожим вогнем цілий день. З ранку до вечора окупанти шість разів обстріляли Авдіївку з артилерії та "Градів" із запалювальними елементами. Внаслідок атаки міста жінка дістала поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Армія країни-терористки продовжує серію своїх злочинів на нашій землі. Детально все фіксуємо. Наші воїни дають їм достойну відсіч", - додав Кириленко.
Нагадаємо, 24 грудня протягом доби окупанти атакували 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.
До цього, 22 грудня, повідомлялося, що окупанти також обстрілували Часів Яр, Краматорськ та Курахове Донецької області. Тоді постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.