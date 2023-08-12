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Армія РФ вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу
Вранці 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика", - зазначив Лисак.
За його словами, на даний момент інформації про жертв та постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Всі деталі чергової ворожої атаки уточнюються.
"Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі! Не допомагайте зорієнтуватися ворогові!", - закликав Лисак
Зауважимо, війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу 31 липня. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, інша зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку.
Тоді загинуло шість людей, постраждало понад 80, серед них 7 дітей.