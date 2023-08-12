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Категорія
Події
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Армія РФ вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу

Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України
Ракета. Фото: Головне управління р

Вранці 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика", - зазначив Лисак.

За його словами, на даний момент інформації про жертв та постраждалих немає. 

Всі деталі чергової ворожої атаки уточнюються.

"Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі! Не допомагайте зорієнтуватися ворогові!", - закликав Лисак

Зауважимо, війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу 31 липня. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, інша зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку.

Тоді загинуло шість людей, постраждало понад 80, серед них 7 дітей.

Автор:
Світлана Манько