- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ вдарила двома ракетами С-300 по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, вчора ввечері, близько 20:30, ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району.
"Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена", - зазначив Синєгубов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.
Також у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.
А у селі Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.
Напередодні ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки.Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку.