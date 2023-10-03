Армія РФ вдарила по Дніпропетровщині: у Дніпрі сталися пожежі, є влучання у Павлограді

Вночі 3 жовтня російські окупаційні війська спрямували на Дніпропетровщину дрони і крилату ракету. Зафіксовано влучання на території підприємства у Павлограді.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони", - зазначив Лисак.

За його словами, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

"Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - уточнив Лисак.

Він додав, що також ворог вночі обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району з артилерії. Внаслідок чого пошкоджено 2 приватних будинки та господарча споруда.

Нагадаємо, 1 жовтня загарбники атакували дронами Кривий Ріг, де влучили в по цивільній інфраструктурі.