Армія РФ вдарила по Конотопу: в Сумській області є перебої зі світлом

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. В результаті в усіх районах області є перебої зі світлом. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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В Конотопі зафіксували влучання двох ракет по об'єкту інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки в місті є поранені.

"Не пишемо місця прильотів. Залишайтеся в укриттях", — звернувся до місцевих Живицький.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що є інформація про удари в багатьох містах країни. В наслідок обстрілів постраждали цивільні. В ОП закликають всіх цивільних лишатися в укриттях. Мер Києва Віталій Кличко рекомендує для перебування в укриттях візяти теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

Нагадаємо, Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.