Армія РФ вдарила по Миколаєву ракетами типу С-300

19 серпня російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами типу С-300. Рашисти вдруге обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 19 серпня, близько 04:00, місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки", - зазначив Кім.

Попередньо, одна людина отримали поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", 18 серпня у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає.

Також ворог продовжує обстрілювати Миколаївську область. Так, вдень, 18 серпня, о 12:55 зафіксовані ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. В результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.

Вчора, 18 серпня, орієнтовно о 9:30 та 17:30 були обстріли на території Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00, 18 серпня, до 04:00, 19 серпня. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, окупанти вночі 17 серпня запустили дві ракети в один із університетів Миколаєва. Руйнувань зазнав корпус, де ще вдень приймали документи абітурієнтів, підписували обхідні листи та видавали дипломи.