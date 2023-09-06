Армія РФ вдарила по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих (ВІДЕО)

6 вересня армія країни-агресора РФ вдарила по центральному ринку у Костянтинівці на Донеччині. За попередніми даними, відомо про 16 загиблих.

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Про це пише «Радіо Свобода». Цю інформацію також підтвердили у Донецькій ОВА.

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт росіян та опублікував відео російської атаки по місту.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці.

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - наголосив президент.

Як повідомляє hromadske.ua, чи є серед загиблих діти, поки невідомо. Усі постраждалі унаслідок російської атаки — цивільні.

Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами. Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.

Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької ОВА Тетяна Тюріна зазначила, що тип зброї, з якої стріляли окупанти, ще уточнюється.

Як пізніше повідомили в МВС, постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.

"ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", - зауважили в МВС.

Зауважимо, Донецька область постійно перебуває під обстрілами російських військ, щодня ворог убиває та травмує цивільних жителів, руйнує інфраструктурні об'єкти.

Протягом минулої доби росіяни поранили 6 жителів Донеччини: четверо постраждали у Костянтинівці і ще двоє в Шахтарському.