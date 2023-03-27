Армія РФ вдарила по Слов'янську, є жертви (ВІДЕО, ФОТО)

Російські окупаційні війська 27 березня завдали удару по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

За його словами, на місці працюють усі служби. Триває розбір завалів.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - додав президент.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу Слов'янська станом на 13:00 відомо про 2 загиблих та 29 поранених.

"Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Рашисти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300", - зазначив він.

Крім того, за його словами, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 26 березня кілька разів масовано обстріляли Авдіївку Донецької області, а вранці 27 березня завдали чотирьох авіаударів по місту.