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Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі (ФОТО)

Нікополь
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор Дніпропетровської області. 12 квітня загарбники накрили артилерійським вогнем Нікополь. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували", - зазначив Лисак.

Фото 2 — Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі (ФОТО)
Фото 5 — Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі (ФОТО)
Фото 6 — Армія РФ вдарила по житлових будинках у Нікополі (ФОТО)

Він додав, що ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома.

Очільник області повідомив, що артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.

Наразі рятувальники продовжують обстежувати уражені території.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу 5 квітня у Нікополі був зруйнований магазин, пошкоджені 14 приватних будинків та 15 господарських споруд. 

Автор:
Світлана Манько