Армія РФ вдарила ракетами по Одеській області: пошкоджена критична інфраструктура

З неба та моря російські війська від ранку 26 січня запускають ракети по Україні, зокрема, ціллю ворога стала Одеська область. В регіоні зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури

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Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

"Тому наразі є значні проблеми з електропостачанням. Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час", — уточнив він.

Марченко також проінформував, що місцева влада працює над стабілізацією ситуації в області. Зокрема, він дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити ВНС та КНС до генераторів, там де дозволяє їхня потужність.

"Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області знаходитись в укриттях до відбою", — наголосив очільник Одеської ОДА.

Напередодні через загрозу ракетного удару в Одесі вирішили призупинити роботу всього електротранспорту.

Нагадаємо, раніше саме в Одеській області складалася найскладніша ситуація в електросистемі через ракетні удари росіян. Зокрема, понад 1,5 мільйона людей на півдні Одеської області залишилися без світла після ударів російських безпілотників по енергосистемі регіону 10 грудня.