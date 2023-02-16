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Армія РФ вдарила ракетами по Павлограду: зруйновано 7 будинків, є жертви
Вночі 16 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову ракетну атаку на Україну. У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок обстрілу загинула жінка, ще семеро людей постраждали.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту", - зазначив він.
Очільник області додав, що загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Двоє поранених шпиталізували - 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.
Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені.
Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, масштаби руйнувань уточнюються.
Зазначимо, вночі 16 лютого під час повітряної тривоги, яку оголосили по всій Україні, у Львівській області було влучання в об’єкт критичної інфраструктури.