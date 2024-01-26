Армія РФ вдарила ракетами по Херсону та обстріляла Куп'янськ з "Урагану": яка ситуація в регіонах

Армія країни-агресора РФ вночі 26 січня атакувала Херсон ракетами С-300. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримала місцева жителька. Також російські загарбники завдали удару із РСЗВ "Ураган" по Куп'янську Харківської області - пошкоджене підприємство, горіла АЗС.

Окупанти вдарили ракетами по Херсону

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари.

Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.

У власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці.

Крім того, за минулу добу противник здійснив 73 обстріли Херсонщини, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад та торговельний центр у Херсоні, стільникового вежу у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Армія РФ обстріляла Куп'янськ з "Урагану"

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове.

Ворог завдав авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району.

Також вночі окупанти завдали удару з РСЗВ "Ураган" по м. Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка.

Крім того, росіяни атакували дронами Козачу Лопань Харківського району. Постраждалих немає.

Ворог також завдав удару КАБом по Вільхуватці Куп'янського району. Пошкоджені чотири господарчі будівлі цивільного підприємства.

Загарбники за добу завдали 58 ударів по Запорізькій області

Упродовж минулої доби загарбники вдарили по 14 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано 58 ударів, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Темирівки та Малої Токмачки. 9 ворожих БПЛА атакували Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку й Левадне.

По території Гуляйполя, Чарівного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 46 артобстрілів.

За добу надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Загарбники обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині

Цієї ночі російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Крім того, 25 січня на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.

Також вчора ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.