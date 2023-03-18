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Армія РФ вдарила ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі (ФОТО)
Російські окупаційні війська в ніч на 18 березня вчергове атакували ракетами Запоріжжя.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
"Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу, - йдеться у повідомленні.
Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Всі відповідні служби працюють на місці.
Інформація про постраждалих ще уточнюється.
Нагадаємо, російські окупаційні війська 11 березня завдали удару по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.