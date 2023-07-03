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Армія РФ вдарила ракетами та авіацією по Запорізькій області: троє поранених (ФОТО)

Армія РФ вдарила ракетами та авіацією по Запорізькій області: троє поранених (ФОТО)
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 2 липня ворог завдав удару по 20 населених пунктах. Через російську агресію троє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл області. 

"Вночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Є руйнування, але люди вціліли", - зазначив Малашко.

Фото 2 — Армія РФ вдарила ракетами та авіацією по Запорізькій області: троє поранених (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ вдарила ракетами та авіацією по Запорізькій області: троє поранених (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ вдарила ракетами та авіацією по Запорізькій області: троє поранених (ФОТО)

Крім того, авіацією рашисти поцілили по Оріхову, з БПЛА атакували Малинівку, 6 ударів РСЗВ по Левадному та Новодарівці, 64 артилерійських ударів прийшлося по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському.

Як повідомив очільник області, троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.

Також наразі за добу зафіксовано 33 повідомлення про руйнування.

Автор:
Світлана Манько