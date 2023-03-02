Армія РФ вдарила ударним дроном по селу на Харківщині: пошкоджено житлові будинки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області", - зазначив Синєгубов.

За його словами, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші.

В районі села Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

У селі Кіндрашівка Куп'янського району через обстріл з РСЗВ пошкоджено адміністративну будівлю.

Зазначимо, 1 березня зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три "прильоти" по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок"