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Армія РФ вдарила ударним дроном по селу на Харківщині: пошкоджено житлові будинки
Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області", - зазначив Синєгубов.
За його словами, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В районі села Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням.
Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
У селі Кіндрашівка Куп'янського району через обстріл з РСЗВ пошкоджено адміністративну будівлю.
Зазначимо, 1 березня зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три "прильоти" по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок"