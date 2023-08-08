Армія РФ вдарила з важкої артилерії та "Градів" по Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі 8 серпня армія РФ вдарила з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі гучно було на Нікопольщині. Район пережив 4 обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та "Градів"", - зазначив Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї та понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.

Також у Покровській громаді снаряди агресора пошкодили енергетичний об'єкт.

"Продовжила знущання над Нікополем російська армія й вранці. Знову обстріляла місто. Наразі інформація про наслідки ворожих атак уточнюється", - зауважив Лисак.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Протягом дня 7 серпня російські окупанти продовжували тероризувати Нікополь. Ворог бив по місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Нагадаємо, вночі 7 серпня армія РФ вдарила по Покровській громаді Синельниківського району ракетою, виникла пожежа. Крім того, вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині.