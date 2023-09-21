Армія РФ весь день обстрілює Херсонщину: вже 5 загиблих та 10 поранених

Російські окупаційні війська 21 вересня обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти Херсонської області. Через російську агресію від початку цієї доби вже постраждали 15 людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни обстріляли Білозерку.

"За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені", - зазначив Прокудін.

Також цієї ночі російські терористи атакували село Кізомис запалювальними боєприпасами.

Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди.

Крім того, вночі, коли люди мирно спали в своїх оселях, окупанти здійснили черговий терористичний удар. Вони обстріляли гуртожиток у Херсоні.

Цим ударом Росія обірвала життя двох херсонців, ще пʼятеро – поранені.

"Ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції. Також поранення отримали двоє пасажирів, один з яких пізніше помер у лікарні.