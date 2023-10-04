АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Армія РФ вгатила 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці

Запорізька область, війна
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 3 жовтня ворог здійснив 122 удари по 22 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти вгатили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Новодарівки та Степового, а також 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темирівки й Малих Щербаків.

Крім того, 99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, Червоного, Чарівного Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Фото 2 — Армія РФ вгатила 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці

За добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, за добу 2 жовтня військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Окупанти вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

Автор:
Світлана Манько