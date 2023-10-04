Армія РФ вгатила 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 3 жовтня ворог здійснив 122 удари по 22 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти вгатили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Новодарівки та Степового, а також 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темирівки й Малих Щербаків.

Крім того, 99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, Червоного, Чарівного Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

За добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, за добу 2 жовтня військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Окупанти вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.