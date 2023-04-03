Армія РФ випустила 131 снаряд по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 2 квітня 20 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу Херсонщина перебувала під вогнем російських "Градів" та артилерії.

За минулу добу противник здійснив 20 обстрілів, випустивши 131 снаряд.

Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз. 4 снаряди влучили у житловий квартал міста.

За словами очільника області, є жертви серед цивільного населення: 1 людина загинула.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

За добу 1 квітня російські війська 60 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 290 снарядів.