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Армія РФ випустила 176 снарядів по Херсонщині: дві людини дістала поранення
Російські окупаційні війська протягом доби 4 червня 28 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 28 обстрілів, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району", - уточнив Прокудін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 50 осіб.
Нагадаємо, керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства у Веселому на Херсонщині. Внаслідок атаки 64-річна жінка отримала легкі поранення.
Крім того, загарбники вдарили по Бериславу. Там окупанти завдали удару по заводу.