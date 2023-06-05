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Армія РФ випустила 176 снарядів по Херсонщині: дві людини дістала поранення

Армія РФ випустила 176 снарядів по Херсонщині: дві людини дістала поранення
Рятувальники на Херсонщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 4 червня 28 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 28 обстрілів, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 50 осіб.

Нагадаємо, керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства у Веселому на Херсонщині. Внаслідок атаки 64-річна жінка отримала легкі поранення.

Крім того, загарбники вдарили по Бериславу. Там окупанти завдали удару по заводу. 

Автор:
Світлана Манько