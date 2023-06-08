Армія РФ випустила 193 снаряди по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 7 червня 34 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 34 обстріли, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 2 снаряди.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, жертв та поранених серед цивільних осіб немає.

Нагадаємо, протягом доби 6 червня окупанти 70 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.

Зауважимо, з моменту підриву Каховської гідроелектростанції у ніч на 6 червня рівень води в Дніпрі підвищився на 5,58 метра, підтоплено 2629 житлових будинків у 20 населених пунктах правобережної частини Херсонської області.