Армія РФ випустила 243 сняряди по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 30 березня 64 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії. Армія країни-агресора РФ здійснила 64 обстріли, випустивши 243 снаряди.

Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

За словами очільника області, є жертви серед цивільного населення: 1 людина загинула, 2 - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 61 особу.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Армія РФ зранку 30 березня задіяла авіацію для нанесення ударів по житлових будинках в селі Львове Бериславського району Херсонської області.

Зазначимо, що протягом доби 29 березня окупанти 45 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.