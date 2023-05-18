Армія РФ випустила 30 крилатих ракет: 29 з них збила ППО

Армія країни-агресора РФ в ніч на 18 травня здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

Загалом ворого випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Так, із літаків стратегічної авіації (двох Ту-160 та восьми Ту-95) було випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Із кораблів у Чорному морі ворог запустив шість крилатих ракет "Калібр".

Крім того, дві крилаті ракети "Іскандер-К" було випущено із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Як повідомлялося, ввечері 17 травня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину. Більшість ракет вдалося збити над морем Силами ППО. Втім в Одесі ворог влучив у цивільний об‘єкт.

Також в Хмельницькій області зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури.

Зауважимо, у ніч на 18 травня країна-агресор РФ вдев’яте від початку травня атакувала Київ. Ворог задіяв крилаті ракети та дрони. Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому та Деснянському районах столиці.

Нагадаємо, вночі 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.