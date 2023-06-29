Армія РФ випустила 342 снаряди по Херсонщині: 3 людини дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 28 червня 64 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

За словами очільника області, через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Напередодні окупанти випустили 316 снарядів по Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів 3 людини дістали поранення.