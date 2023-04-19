Армія РФ випустила 350 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 18 квітня 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 12 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула, десять - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 52 особи.

Нагадаємо, вранці 18 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли район центрального ринку в Херсоні. Тоді загинула одна людина.

Протягом доби 17 квітня ворог 57 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Загарбники випустили 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації.