Армія РФ випустила 371 снаряд по Херсонщині: 10 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 6 липня 77 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 10 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 371 снаряд з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будинок культури у селі Таврійське та заклад торгівлі у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію 10 людей дістали поранення.

Зауважимо, троє людей постраждали внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ вдень 6 липня. Тоді ворог обстріляв житловий будинок та продуктовий магазин.

Нагадаємо також, що 6 липня росіяни обстріляли інші населені пункти Херсонської громади, зокрема селище Антонівка, де через це постраждала літня жінка, що знаходилася на вулиці, а також селище Приозерне, де тяжкі поранення отримали двоє літніх людей.

Напередодні окупанти здійснили в регіоні 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА. Через російську агресію дві людей загинули, ще 10, зокрема одна дитина дістали поранення.