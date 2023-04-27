Армія РФ випустила 386 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 26 квітня 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району, адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади"- уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 88 осіб.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.

Крім того, росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.