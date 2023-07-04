Армія РФ випустила 402 снаряди по Херсонщині: 6 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 3 липня 85 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника Херсонської ОВА, через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Нагадаємо, 3 липня загарбники обстріляли селище Кіндійка Херсонської області. Обстрілом окупанти поранили подружжя: 59-річного чоловіка та 55-річну жінку.

А протягом доби 2 липня ворог 85 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області, поранивши шістьох людей.