Армія РФ випустила 406 снарядів по Херсонщині: семеро людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 16 травня 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію семеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, випустивши 26 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію семеро людей (з них три дитини) дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 62 особи.

Зауважимо, російські війська ні на день не припиняють обстрілювати населені пункти Херсонської області. Так, 16 травня ворог вдарив по селу у Херсонській громаді.

Внаслідок обстрілу 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку, її шпиталізували. Ще у двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, за добу 15 травня російській окупаційні війська 80 разів обстріляли Херсонську область.