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Армія РФ випустила 412 снарядів по Херсонщині: дві людини загинули

херсон
Фото: пресслужба Мінреінтеграції

Російські окупаційні війська протягом доби 23 квітня 83 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади"- уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію дві людини загинули, шестеро дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 71 особу.

 Зауважимо, 23 квітня ворог обстріляв  Херсон з мінометів. Жертвою внаслідок дій росіян став 80-річний дідусь.

Також загарбники масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранивши двох цивільних.

Автор:
Світлана Манько