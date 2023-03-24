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Армія РФ випустила 423 снаряди по Херсонщині: одна людина загинула

Армія РФ випустила 423 снаряди по Херсонщині: одна людина загинула
Фото: Херсонська міська адміністрація

Російські окупаційні війська протягом доби 23 березня 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила  74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення: одна людина загинула.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 22 березня окупанти здійснили  54 обстріли Херсонської області, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Автор:
Світлана Манько