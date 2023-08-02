Армія РФ випустила 441 снаряд по Херсонщині: 1 загиблий та 8 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 1 серпня 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 74 обстріли, випустивши 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю медичного закладу у Херсоні, освітній заклад у Бериславському районі" - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ 1 серпня вчергове обстріляла середмістя Херсона. Ворожі снаряди поцілили у лікарню. Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру.

Нагадаємо, росіяни протягом доби 31 липня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 - дістали поранення.