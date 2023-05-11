Армія РФ випустила 461 снаряд по Херсонщині: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 10 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 90 обстрілів, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу в Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

За даними Офіса генпрокурора, 10 травня близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі. Внаслідок обстрілу травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 95 осіб.

Зауважимо, протягом 9 травня загарбники 63 рази обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 354 снаряди, поранивши одну людину.