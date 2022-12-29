Армія РФ випустила по Україні 69 ракет 29 грудня

29 грудня армія країни-агресора РФ атакувала Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування. Ворог випустив по мирним населеним пунктам 69 ракет.

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Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни", - зазначив Залужний.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Робота протиповітряної оборони 29 грудня тривала по всій території держави.

За словами очільника Одеської ОВА Максима Марченко, підрозділами протиповітряної оборони над областю збили 21 ракету.

А в повітряному просторі над Києвом було зафіксовано 16 ракет, усі вони знищені. Але уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки у Дарницькому районі та промислове підприємство в Голосіївскому районі.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони під час масованої атаки 16 грудня збили 60 ракет із 76-ти, випущених країною-агресором РФ по об’єктам критичної інфраструктури України.