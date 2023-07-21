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Армія РФ випустила по Херсонщині 243 снаряди: в ОВА розповіли про наслідки
Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 20 липня росіяни 45 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 243 снаряди.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю освітнього закладу в Білозерській селищній громаді; адміністративну будівлю в Бериславському районі.
"Жертв та поранених серед цивільного населення немає", - зазначив Прокудін.
Війська РФ щодня обстрілюють Херсонську область. Так, лише протягом доби 19 липня росіяни 72 рази обстріляли населені пункти області, внаслідок чого 4 людини дістали поранення.