Армія РФ випустила по Херсонщині 243 снаряди: в ОВА розповіли про наслідки

Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 20 липня росіяни 45 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 243 снаряди.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю освітнього закладу в Білозерській селищній громаді; адміністративну будівлю в Бериславському районі.

"Жертв та поранених серед цивільного населення немає", - зазначив Прокудін.

Війська РФ щодня обстрілюють Херсонську область. Так, лише протягом доби 19 липня росіяни 72 рази обстріляли населені пункти області, внаслідок чого 4 людини дістали поранення.