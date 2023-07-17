Армія РФ випустила по Херсонщині 373 снаряди: в ОВА розповіли про наслідки

Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 16 липня росіяни 89 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 373 снаряди.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти били з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та завдали удару безпілотниками.

По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у складські приміщення, територію авторинку та одного з інфраструктурних підприємств міста, фермерське господарство в області.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще 9 (з них 2 - діти) дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, що раніше 16 липня обласна влада повідомила, що в селі Трифонівка Великоолександрівської громади від вибуху постраждали двоє хлопчиків, що гралися зі знайденим на вулиці невідомим предметом.

Крім того, відомо, що дві людини дістали поранення внаслідок обстрілу 16 липня селища Розлив Білозерської громади, а через пожежу, що виникла в полі у цій місцевості, згорів урожай пшениці.