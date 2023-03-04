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Армія РФ випустила по Херсонщині понад 460 снарядів: є жертва та поранені
Російські окупаційні війська протягом доби 3 березня 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Ворог чотири рази обстріляв Херсон. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 2 березня ворог 65 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли одна людина загинула, поранення дістали 17 осіб.