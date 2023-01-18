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Армія РФ випустила понад два десятки снарядів по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та лінії електропередач
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 18 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів. Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії", - зазначив він.
За його словами, понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ворожих обстрілів ще уточнюються.
Нагадаємо, напередодні під вогонь потрапили три громади Дніпропетровської області - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів"