Армія РФ випустила ракети С-300 по школі-інтернату на Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області. З мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти", - зазначив Синєгубов.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах.

Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 18 січня у Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.