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Армія РФ випустила ракети С-300 по школі-інтернату на Харківщині
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області. З мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти", - зазначив Синєгубов.
У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах.
Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.
У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, 18 січня у Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.