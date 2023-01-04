Армія РФ випустила з десяток снарядів по Нікополю

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 4 січня агресор обстріляв Нікополь. Під ворожі снаряди потрапили житлові квартали.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"І цієі ночі на Нікопольщині було гучно від ворожих обстрілів. Росіяни ударили з важкої артилерії по районному центру. У житлові квартали", - зазначив він.

За його словами, до Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів.

У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, вночі 3 січня понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.