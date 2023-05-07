Армія РФ випустила за добу 237 снарядів по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 6 травня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію шестеро людей загинули, четверо - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 27 осіб.

Нагадаємо,6 травня піротехніки ДСНС під час виконання завдань з розмінування потрапили під ворожий обстріл у Херсонській області.

Шестеро спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та були госпіталізовані.

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 5 травня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.