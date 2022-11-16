Армія РФ витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у Запорізькій області

Армія країни-агресора РФ 16 листопада нанесла ракетний удар по Запорізькій області, зруйнувавши придорожній ресторан.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні близько п’ятої "друга армія світу" витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх "великорусская национальная идея"", - зазначив Старух.

За його словами, заздрість - ось основа російської агресії до українців.

"Вона була сотні років тому, є зараз, буде й надалі. Їм все подобається в Україні, крім українців. Земля, поля, будинки та наша кухня", - підкреслив Старух.